Halkapınar’da Filistin halkı yararına kermes düzenlendi

Konya’nın Halkapınar ilçesinde, “10 Aralık İnsan Hakları Günü” kapsamında, Filistin için kermes düzenlendi.

Kermeste hazırlanan yiyecek ve içecekler, Filistin halkının yararına satışa sunuldu.

Atatürk İlkokulu bahçesinde öğretmen, öğrenci ve velilerce hazırlanan yiyecek ve içeceklerin satışından elde edilecek gelir, Filistin halkına destek için bağışlanacak.

Okul müdürü Bilal Aydemir, Filistin’de yaşanan zulmün kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekerek, “Filistinlilere yardım etmek için kermes düzenledik. Etkinliğe destek olanlara teşekkür ediyorum. Filistin’de çok sayıda insan şehit oldu. Bu zulme sessiz kalmamak istemedik. Amacımız bir nebzede olsa onların yaralarına merhem olmak.” dedi.

Düzenlenen keremse programına Halkapınar Kaymakamı Enes Talha Ulusoy, Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, siyasi parti temsilcileri, resmi kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.