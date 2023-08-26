Hamas, Batı Şeria’daki saldırıyı üstlendi

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 19 Ağustos’ta işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde 2 Yahudi yerleşimcinin öldüğü silahlı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından, “Cihadımız devam ediyor ve operasyonlarımız durmayacak.” denilerek, 19 Ağustos’ta Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara beldesinde silahlı saldırıda ölen 2 Yahudi yerleşimcinin fotoğrafları paylaşıldı.

Açıklamada Hamas Sözcüsü Hazım Kasım’ın, “Kassam Tugayları, her zaman olduğu gibi Batı Şeria’daki savaşın merkezinde sürekli ve kesintisiz bir mücadele içindedir.” ifadelerine de yer verildi.

İsrail ordusu 19 Ağustos’ta Nablus yakınlarındaki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 yerleşimcinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria’da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.