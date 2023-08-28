Hastane çalışanlarının çocuk kaçakçılarına satman için annesine öldü dedikleri adam 42 yıl sonra annesi ile buluştu

Doğduktan sonra bir hastane görevlisinin annesine öldüğü söyleyip insan tacirlerine sattığıJimmy Thyden, 42 yıl sonra annesi Angelica Gonzalezile buluştu.

42 yaşındaki Jimmy Şili’de doğduğu hastane çalışanlarının annesine yalandan öldüğünü söylemelerinden dolayıuzun yıllar süren ayrılığın ardından, annesiyle ilk defa annesi ile buluştu. Duygusal buluşma 17 Ağustos’ta Şil’in Valdivia şehrinde gerçekleşti.

Jimmy, annesiyle sarılırken kameralar tarafından kaydedilen anı, gözyaşları içinde yaşadı. “Merhaba, anne. Seni çok seviyorum,” şeklindeki duygusal sözleri, yakınlarının yüreklerine dokundu.

Jimmy, Amerika’nın Virgini eyaletine bağlı Ashburn kentinde bir ceza avukatı olarak çalışıyor ve 42 yıl süren ayrılığın sembolü olarak 42 balonla karşılandı. Bu balonlar, kayıp yılların anısını taşıyordu. Ayrıca, kayıp kardeşleri Pablo Leiva Gonzalez ve Jonathan Gonzalez ile sıkı sıkı sarılıp duygusal anlar yaşadı.

Jimmy’nin eşi Johannah ve iki kızı Ebba Joy ve Betty Grace de bu duygusal buluşmaya katıldı. Jimmy, buluşmayı “rüzgarı kesen bir an” olarak ifade ederek, 42 yılın ardından annesiyle ve uzun yıllar sonra bulduğu diğer aile üyeleriyle sarılarak geçirilen zamanın kıymetini anlattı.

Jimmy hikayesi, yıllardır devam eden çocuk kaçakçılığının acımasız yüzünü tekrar gösterdi.