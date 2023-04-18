HATAY’A KAZANDIRILAN KONYA KONTEYNER KENTİN BİRİNCİ ETABININ AÇILIŞI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesinin; Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri ile birlikte Hatay’a kazandırdığı Konya Konteyner Kent’in birinci etabı düzenlenen iftar programıyla açıldı. Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya olarak büyük hizmetler yapıyoruz. Yapmalıyız da.

Zor zamanda bir araya gelmek, bizim birliğimizi, beraberliğimizi daha da kenetlendirecek en önemli güçlerimizden birisi. Bu vesileyle bu konteyner kentin kurulmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyemize, üç merkez ilçe belediyemize, odalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Bugün iftiharla Konya Büyükşehir Belediyesi’nden bahsediyoruz. Konya’dan bahsediyoruz. İlk günden beri Konyalılar Hatay’ın yaralarını sarmak için, Hatay’ı ayağa kaldırmak için ne lazımsa getirdiler. Onun için ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konteyner kentin yapımına katkı veren tüm paydaşlara teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hatay’da ve deprem bölgesinde artık ihtiyaç kalmadı denilene kadar sizlerle birlikteyiz. Nerede bir problem varsa, nerede bir sorun varsa onu çözmek için her zaman sizin yanınızda ve yakınınızda olacağız” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası tarafından Hatay’a kazandırılan Konya Konteyner Kent’in 1. etabı düzenlenen iftar programıyla açıldı. İftar programı öncesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol mensupları, konteynerleri ziyaret ederek Hataylı çocuklara bayramlık hediye etti.

“KALICI KONUTLAR İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Açılışta konuşan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, “Yüzyılın felaketinde biz Konyalı iş adamları olarak ‘ne yaparız’ diye Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber karar verdik. İlk başta gıdayla başladık sonra konteyner kent ve şu anda da kalıcı konutlar için çalışmalar yapıyoruz. Bu mübarek günlerde bir daha böyle afet vermemesi için Cenab-ı Allah’a yalvarıyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kalanlara da sağlık, sıhhat diliyorum. Tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, “Ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ancak hem Hatay’ın gerçek sahipleri olan sizler hem tüm Türkiye, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız herkes gerçekten olağanüstü bir gayretle bu durumu ortadan kaldırmak için çalıştı. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyemizin öncülüğüne konteyner kent yapmaya karar verdik. Elhamdülillah birisi bitti inşallah bayrama da ikincisi bitecek. Tabi ki bundan sonra bizlerin görevi devam edecek. Ülke olarak Hatay’ı ve tüm deprem bölgelerini eski günlerine getirebilmek için üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“SABIR, GÜÇ VE KUVVETLE İŞLER ESKİ HALİNE DÖNECEK İNŞALLAH”

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, geride kalanlara da sabır dileyerek, “İnşallah bugünler de geçecek. Sabır, güç ve kuvvetle bu işler tekrar eski haline dönecektir. Çünkü güçlü bir devletimiz var. Güçlü bir irademiz var. Bu irade çerçevesinde inşallah hep birlikte eski düzene dönmeye çalışılacak. Tekrar geçmiş olsun” dedi.

BAŞKAN ALTAY EMEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin ilk gününden itibaren Konya olarak Hatay’da yaraların sarılması adına ihtiyaç olan her alanda çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, depremin ilk günlerinde Konya İtfaiye Teşkilatının ve belediye personelinin 168 vatandaşı enkazdan canlı olarak çıkardığını daha sonra da hızlıca içme suyu problemini çözmek için KOSKİ’nin can siperane bir çalışmayla önce kuyuları, sonra şebekedeki tamirleri düzenleyerek, Hatay’ı temiz suyla buluşturduğunu anımsattı. Başkan Altay, “Konyalıların gönderdiği 600’den fazla TIR’ı, ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için burada organizasyonlar oluşturduk. Sonra devletimizin ve AFAD’ın talebiyle konteyner kent oluşturmak için yola çıktık. Bugün inşallah hep birlikte hem birinci etabın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu konteyner kentin ortaya çıkmasında Konya Ticaret Odamız, Sanayi Odamız, Borsamız, Meram, Karatay ve Selçuklu Belediye Başkanlarımızın çok büyük emekleri var. Ben huzurlarınızda onlara ve kurumlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada aslında bir yaşam alanı oluşturuldu. 448 konteynerimizde 1.445 vatandaşımız şu anda burada yaşamlarına başlamış oldular. Onların yaşam alanlarıyla birlikte çamaşırhanesinden berberine, marketinden okuluna, camisinden sosyal alanlarına kadar birçok hizmeti burada sunmuş olacağız. Bu vesileyle konteyner kentimizin hayırlar getirmesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“1.000 KONTEYNERLİK BİR YAŞAM ALANINI KONYALILAR OLARAK OLUŞTURMUŞ OLACAĞIZ”

İkinci etap konteyner kenti de bayramdan önce yetiştirmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Böylece 1.000 konteynerlik bir yaşam alanını Konyalılar olarak oluşturmuş olacağız. Bununla birlikte Konya Sanayi Odamız, İskenderun’da Organize Sanayi Bölgemizle birlikte 250 konteynerlik bir yaşam alanı oluşturuyor. Konya MÜSİAD’ımız da ilk günden itibaren hem yaraların sarılması, yardım faaliyetleri hem de şu anda Konya Büyükşehir Belediye’mizle birlikte 152 iş yerinden oluşacak bir bedestenin inşaat çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah bunlar da en kısa sürede tamamlanmış olacak. Ayrıca, Konya ve Hatay kardeşliğini perçinlemek adına Hatay’ın en önemli kültürel mirası olan Habib-i Neccar Camisi’nin ayağa kaldırılmasıyla ilgili olarak da Konya olarak bir sorumluluk üstlendik. İnşallah Kültür Bakanlığı’mız, Vakıflar Genel Müdürlüğü’müz izniyle, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar olarak Habib-i Neccar Camisi’nin bir an önce, hem Hataylıların hem Türkiye’nin hem de tüm İslam aleminin hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE BU YARALARI SARACAĞIZ

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Hatay’da ve deprem bölgesinde artık ihtiyaç kalmadı denilene kadar sizlerle birlikteyiz” diyen Başkan Altay, “Nerede bir problem varsa, nerede bir sorun varsa onu çözmek için her zaman sizin yanınızda ve yakınınızda olacağız. Konteyner kentimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yaklaşan Kadir Gecemiz ve Bayramımız şimdiden mübarek olsun” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

B.BAYRAM