Hawaii’deki Orman Yangınında Ölü Sayısı 110’a Yükseldi

LOS ANGELES, 16 Ağustos (Xinhua) — ABD’nin Hawaii eyaletinin Maui adasındaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi.

Hawaii Valisi Josh Green, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, “Her gün daha fazla sayıda yakınımızın kaybolduğunun ya da hayatını kaybettiğinin doğrulandığını bildirmek zorunda olduğumuz için üzüntümüz artıyor” dedi.

Vali, yanan bölgelerin yaklaşık yüzde 38’inde arama çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi.

Maui Polis Şefi John Pelletier ise Salı günü yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar bölgenin yüzde 85 ila 90’ında arama çalışmalarının tamamlanmasını umduğunu söyledi.

Can kaybı bir gün önce 106 olarak açıklanmıştı. Maui adasındaki tarihi Lahaina kasabasını küle çeviren orman yangını, modern ABD tarihinde yüzyılı aşkın süredir en fazla can kaybına yola açan yangın olarak kayda geçti.

Vali, adada yangından etkilenen bölgelerde yaklaşık 2.000 kullanıcının elektriksiz kaldığını söyledi.

Beyaz Saray’dan Çarşamba günü yapılan yazılı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’ın Pazartesi günü Maui’ye gideceği ve “adadaki ölümcül orman yangınları sonrasında ilk müdahalede bulunanlar, yangından kurtulanlar ve federal, eyalet ve yerel düzeydeki yetkililerle bir araya geleceği” duyuruldu.

Başkan, önceden Twitter olarak bilinen X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, “Hawaii halkına bu afetin ardından toparlanma sürecinde ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaya kararlıyım” ifadelerini kullandı.