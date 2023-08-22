Meksika ve ABD’yi etkisi altına alan Hilary Fırtınası’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Meksika ve ABD’yi etkisi altına alan Hilary Fırtınası’nda can kaybı arttı. Hilary Fırtınası nedeniyle Meksika’nın Baja California eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 5’e yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden 1’inin sel nedeniyle meydana gelen trafik kazasında, diğerinin ise teknesinin fırtınada alabora olması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hilary Fırtınası, daha önce Oaxaca, Sinaloa ve Baja California Sur eyaletlerinde 3 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Meksika’da özellikle kuzeybatı eyaletlerinde ve başkent Mexico City’de sel ve su baskınlarına neden olan Hilary Fırtınası, geçtiğimiz pazar günü ABD topraklarına ulaşmıştı. ABD’nin batısındaki California ve Nevada eyaletlerinde sel ve su baskınlarına neden olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edilmiş ve çok sayıda uçuş ertelenmişti.

Hilary Fırtınası’nın zayıflayarak kuzeye doğru ilerleyerek Oregon ve Idaho eyaletlerine ulaşması bekleniyor. – MEXİCO CİTY