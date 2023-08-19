Hilary Kasırgası Meksika ve ABD kıyılarını vuruyor

Büyük Okyanus’ta oluşan Hilary Kasırgası’nın Meksika ve ABD kıyılarını vurması bekleniyor. Bölge sakinleri şiddetli yağış ve sele hazırlanırken Meksika’da kasırga nedeniyle şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti.

Meksika’nın batı kıyılarında oluşan Hilary Kasırgası ülkenin kuzeybatısında yer alan Baja California Sur ve Baja California eyaletlerine doğru yaklaşıyor. ABD’nin California eyaletine de ulaşması beklenen kasırganın yarın erken saatlerde karaya vurması bekleniyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi’nden yapılan açıklamada, Hilary Kasırgası’nın şu anda Saffir-Simpson Kasırga ölçeğine göre kategori 3 seviyesine ulaştığı ve rotası itibariyle iki kez karaya vurabileceği bildirildi. Saatte 250 kilometre hızla esen sert rüzgarlarla birlikte ilerleyen kasırganın kıyılarda 8 ila 10 metre yükseklikte dalgalara ve Meksika’nın kuzeybatısındaki 11 eyalette şiddetli yağışlara neden olacağı ifade edildi. Meksikalı yetkililer ayrıca bölgede yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, akarsu taşkınları ve toprak kaymalarına karşı vatandaşlara tedbirli olma çağrısında bulundu.

Tedbirler alınıyor

Kasırganın geçişi sırasında güvenlik amacıyla Meksika’nın kuzeybatı kıyılarındaki birçok liman ulaşıma kapatılırken, Baja California eyaletinde okulların tatil edildi ve 850 kişi ise evlerinden tahliye edildi. Bölgede yaşanabilecek afetlere karşı çok sayıda barınak hazırlandı. Meksika Savunma Bakanlığı da kasırganın etkileyeceği yerlerde vatandaşlara yardım etmek amacıyla askeri personelin konuşlandırıldığını duyurdu.

ABD’den sel uyarısı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHS) ise ülkenin güneybatı topraklarına ulaşması beklenen Hilary Kasırgası’nın California, Nevada ve Arizona eyaletlerinde sel ve su baskınlarına yol açabileceğini açıkladı. Hilary Kasırgası’nın ABD’nin California eyaleti topraklarına 1939 yılından bu yana ulaşan ilk tropikal kasırga olduğu aktarıldı.

Kasırga, Meksika’da 2 can aldı

Geçtiğimiz perşembe gününden beri Meksika’nın batı kıyılarını etkisi altına alan Hilary Kasırgası nedeniyle şimdiye kadar 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Meksika’nın Oaxaca eyaletindeki bir plajda denize giren 1 kişinin yüksek dalgalar nedeniyle boğulduğu bildirilirken, ülkenin Sinaloa eyaletinde ise aracı ile su kanalından geçmeye çalışan 1 kişinin su seviyesinin yükselmesi sonucu akıntıya kapılarak öldüğü belirtildi. – MEXİCO CİTY