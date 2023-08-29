Hindistan, Çin’in Arunaçal Pradeş’i kendi toprağı olarak göstermesini protesto etti

YENİ Hindistan, ihtilaflı sınır bölgesi Arunaçal Pradeş eyaletini kendi toprağı olarak gösteren Çin’i protesto etti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, söz konusu protestonun Çin’in dün yayımladığı haritanın ardından gerçekleştiğini kaydetti.

Bagchi, konuya ilişkin açıklamasında, “Çin’in Hindistan toprakları üzerinde hak iddia eden haritası hakkında Çin tarafını diplomatik kanallar aracılığıyla güçlü bir şekilde protesto ettik.” dedi.

“Dayanağı olmayan” söz konusu hak iddialarını reddettiklerini ifade eden Baghi, Çin’in “bu tür” adımlarının sınırdaki anlaşmazlığın çözümünü zorlaştıracağını belirtti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları’nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, “Güney Tibet” olarak adlandırdığı Hindistan’ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, 1962’de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısında Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi’nde 15 Haziran 2020’de Çin askerleri ile çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki “savaş” söylemleriyle daha da artmıştı.