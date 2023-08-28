Hindistan ve Bangladeş Savunma Diyaloğunda İşbirliğini Geliştirmeye Karar Verdi

Hindistan ve Bangladeş, gerçekleştirdikleri beşinci savunma diyaloğu kapsamında işbirliğini geliştirme kararı aldı.
ANI News’in haberine göre, Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bangladeş’in başkenti Dakka’da yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında savunma konusunun ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, “Hindistan ve Bangladeş arasında 5’incisi bu yıl düzenlenen Savunma Diyaloğu, iki ülke arasında kurumsallaşmış en üst düzey etkileşim mekanizmasıdır.” ifadesi kullanıldı.
İki ülkenin de görüşmelerden memnun olduğu kaydedilen açıklamada, “Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri birçok alanda ikili işbirliği arayışlarını sürdürmektedir ve artan temaslar iki ülke ilişkilerinin geleceği açısından olumlu bir işarettir.” denildi.
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