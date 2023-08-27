Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

ABONE OL
Ağustos 27, 2023 09:13
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindustan Times’ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, yasa dışı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.

Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.

Batı Bengal’de kaçak işletilen havai fişek fabrikalarında sık sık patlamalar yaşanıyor, 22 Mayıs’ta eyalet yönetimi bu fabrikaların soruşturulması için özel komite kurmuştu.
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.