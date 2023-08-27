Hindistan’da kaçak havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde kaçak işletilen havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Hindustan Times’ın haberine göre, Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, yasa dışı havai fişek üretilen fabrikada patlama meydana geldi.
Batı Bengal Gıda Bakanı Rithin Ghosh, ilk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Batı Bengal’de kaçak işletilen havai fişek fabrikalarında sık sık patlamalar yaşanıyor, 22 Mayıs’ta eyalet yönetimi bu fabrikaların soruşturulması için özel komite kurmuştu.
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