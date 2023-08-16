Hindistan’da Tapınak Yakınındaki Bina Çöktü: 5 Ölü, 4 Yaralı

Son Güncelleme: 16.08.2023 09:39

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde ünlü bir tapınağın yakınlarındaki işlek bir caddede bulunan eski bir bina kısmen çöktü. Olay sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Çöküş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Yardım çalışmaları devam ederken, olayın nedeni araştırılıyor.

YENİ DELHİ, 16 Ağustos (Xinhua) — Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde ünlü bir tapınağın yakınlarındaki işlek bir caddede yer alan eski bir binanın kısmen çökmesi sonucu en az 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Yerel bir yetkilinin Salı günü yaptığı açıklamaya göre olay, Mathura bölgesinin Vrindavan kasabasında her gün binlerce hacı ve ziyaretçinin akın ettiği Banke Bihari Tapınağı yakınlarında meydana geldi.

Yaralılar bölgedeki bir hastaneye kaldırılırken, güvenlik kameraları tarafından kaydedilen çöküş anı sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Konuyla ilgili bilgi veren Mathura Bölge Sulh Hakimi Pulkit Khare, yardım çalışmalarının sürdüğünü ve olayın nedeninin araştırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua



