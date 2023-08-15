Hindistan’ın 77. Bağımsızlık Günü Kutlamaları

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Hindistan Kapısı’nın çeşitli görüntüleri

2. Kızıl Kale’de gerçekleştirilen resmi kutlamalardan çeşitli görüntüler (Video kaynağı: Hindistan Başbakanlık Ofisi resmi internet sitesi)

3. Hindistan’ın Bağımsızlık Günü kutlamalarından çeşitli görüntüler

Hindistan’ın 77. Bağımsızlık Günü bu Salı kutlandı. Başbakan Narendra Modi, Yeni Delhi’de Hindistan bayrağını göndere çekerken simgesel öneme sahip Kızıl Kale ise görkemli kutlamalar için muhteşem bir fon oluşturdu.

Bayrak törenini izlemek ve Başbakan Modi’nin konuşmasını dinlemek isteyen çok sayıda insan alana akın etti.

Bu yılki Bağımsızlık Günü kutlamalarının teması “Önce Millet, Daima Millet” olarak belirlendi.

Hindistan, 15 Ağustos 1947’de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yeni Delhi’den bildiriyor. (XHTV)