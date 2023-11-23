Hisarcıklıoğlu, Konya’da Turuncu Konuşalım paneline katıldı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu:

“Turuncu Konuşalım etkinlikleri kısa zamanda bir marka haline geldi”

“Katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların önemi her geçen gün artıyor”

KONYA – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen, katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların öneminin her geçen gün arttığını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya’da TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Turuncu Konuşalım Etkinliği ‘Hayatın İlerisi Paneli’ne katıldı. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’nda ‘Grafik Tasarımı ve Yayımcılık’ konuları özelinde gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya iş dünyası olarak, 30 binin üzerinde firmamızla, dünya çapında sektörlerimizle, oluşturduğumuz üretim ve istihdamla gurur duymaktayız. Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olan Konya’nın iş alemi olarak, kentimizin ve ülkemizin refah seviyesini yükseltmek ve daha iyi bir geleceğe taşımak için her bir sektörümüze ve bu sektörlerimizi ileriye taşıyacak beşeri sermayemize büyük değer veriyoruz. Küresel ekonomide giderek artan rekabet sürecinde şehirlerimizin, kendi ekonomik potansiyellerini katma değeri yüksek ve rekabet avantajına sahip oldukları alanlara yöneltme görevimiz bulunuyor. Oda olarak kurduğumuz merkezlerle bir yandan sanayimizin teknolojik ve dijital dönüşümünde firmalarımıza yol arkadaşlığı yapmakta bir yandan beşeri sermayemize nitelik kazandıracak projeler geliştirmekteyiz. Diğer taraftan da yenilikçi endüstrilerimizin sahip olduğu önem bilinciyle, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz sektörün istihdamını sağlamakta, yeni girişimlerin önünü açmaktadır. KTO Karatay Üniversitesi Yayıncılık ve Yapımcılık ile KTO Karatay Üniversitesi Film Platosu, yenilikçi endüstrilerin gelişimine ışık tutacak çok önemli yatırım ve projelerimizdir” dedi.

“Turuncu Konuşalım etkinlikleri kısa zamanda bir marka haline geldi”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Turuncu Konuşalım etkinliklerinin kısa zamanda bir marka haline geldiğini belirterek, “Bu etkinliklerde sektörün duayen isimlerini genç profesyonellerle bir araya getiriyor, nitelikli ve yenilikçi insan kaynağının yetiştirilmesine de katkı sağlıyoruz. Ayrıca yenilikçi endüstrilerin önemini ve potansiyelini anlatıyoruz. Toplam 30 ilde oda ve borsalarımız ev sahipliğinde düzenleyeceğimiz bu etkinliklerle yenilikçi endüstrilerin farklı branşlarını kapsayacağız. Yenilikçi endüstriler düşük yatırım maliyetleri ile küresel rekabette öne çıkmamızı sağlayacak yeni fırsatlar sunmaktadır. Devletin bu potansiyeli desteklemesini de çok önemsiyor ve doğru buluyorum. Özellikle dizi ve sinema sektörlerinde devletin öncülük ettiği ve desteklediği projeler çok başarılı oldu. Sinema ve dizi sektörünün ihracatı 1 milyar doları aştı. Yani Türkiye olarak yeni bir gelir kapısı bulduk. Türkiye’de üretilen diziler dünyanın hangi coğrafyasına giderseniz gidin karşılaşabiliyorsunuz. Sonra o dizileri izleyenler tatil için Türkiye’ye geliyor ve turizme de katkısı oluyor” ifadelerini kullandı.

“Katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların önemi her geçen gün artıyor”

Küresel ekonomide çevreyi kirletmeyen, katma değerli ürünler üretmeyi sağlayan fikri mülkiyet, telif, patent gibi unsurların öneminin her geçen gün artmakta olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Dünya genelinde yenilikçi sektörlerin toplam ekonomik büyüklüğü 2 trilyon doları bulmaktadır. Bu müthiş bir alan. Daha biz burada denizde bir damla suyuz. Özellikle üniversiteyi bitirince ne iş yapacağım diyeceğim kardeşlerime müthiş bir potansiyel var. Özellikle dijital iletişim kanallarıyla dünya geneline yayılan içerik ekonomisinin lideri olmak için eğitim ve destek programlarına odaklanmalıyız. Sonuç olarak Türkiye’nin yenilikçi endüstrileri büyük bir potansiyele sahip. Ama biz daha işin başındayız. Burada daha çok kazanacak paramız var. Bunları da genç kardeşlerimizle yapacağız” diye konuştu.

Konuşmanın ardından KTO Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı tarafından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na hediye verildi. Seminere, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi Başkanı Ata Kavame, sektör temsilcileri, üniversite öğrencileri katıldı.