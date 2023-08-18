İDDEF, Burkina Faso’da iki medreseyi hizmete açtı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Burkina Faso’da yapımını tamamladığı iki medreseyi hizmete açtı.

İDDEF’ten yapılan açıklamaya göre, 2011’den bu yana eğitim ve insani yardım çalışmaları devam eden Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da iki yeni medrese inşa edildi.

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’nun Yagma bölgesindeki Afşinoğlu Kız Medresesi ile başkente 3,5 saat uzaklıkta bulunan ve yeni Müslüman olan halkın yaşadığı Gounghin şehrindeki Hacı Metin ve Sıdıka Kurnaz Medresesi’nin açılışı, Türkiye’den yer alan heyet, bölge yöneticileri ve yerel halkın katılımıyla yapıldı.

Törende, açılış konuşmalarının yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve ilahi okunup dua edildi.

İDDEF tarafından ilim, muhabbet ve ibadet yuvaları olarak inşa edilen kalıcı eserlerin, Burkina Faso’nun yarınlarına ışık tutması hedefleniyor.