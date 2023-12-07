İmam Ahmet Gür’e doktorların iş bırakma eylemine tepki suçundan hapis cezası

KONYA’da, Dr. Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinin ardından doktorların iş bırakma eylemine cuma hutbesinde tepki gösterip, “Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir” diyen imam Ahmet Gür, ‘Suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Konya Şehir Hastanesi’nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, geçen yıl 7 Temmuz’da, Yunak Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay’ın (39) silahlı saldırısında hastanedeki polikliniğinde yaşamını yitirdi. Annesinin ölümünden anjiyo ameliyatını yapan Dr. Karakaya’yı sorumlu tutan Akçay, aynı silahla da intihar etti. Karakaya’nın ölümünün ardından, duruma tepki göstermek için tüm yurtta doktorlar iş bırakma eylemi yaptı. Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camisi’nde görevli imam Ahmet Gür cuma hutbesinde, “Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir” diyerek, doktorların iş bırakma eylemine tepki gösterdi. Gür, bu sözlerinin ardından başlatılan idari soruşturmada disiplin cezası alıp başka camiye görevlendirildi. Türkiye Tabipler Bildiği de imam Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Gür hakkında, ‘Suç işlemek için alenen tahrik’ suçundan dava açıldı. Konya 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Gür, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

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