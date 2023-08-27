İngiltere’de Gazze ile Yüzme Etkinliği Gerçekleştirildi

İngiltere’nin sahil şehri Brighton’da Gazze ile dayanışmanın yanı sıra İsrail’in bölgeye uyguladığı ablukaya dikkati çekmek için uluslararası “Gazze ile yüz” etkinliği gerçekleştirildi.

Gazze’de her yıl düzenlenen yüzme festivaliyle aynı gün tüm dünyada gerçekleştirilen etkinlik kapsamında yaklaşık 40 yüzücü, İngiltere’nin Brighton kentindeki West Pier’de bir araya geldi.

Denizin Gazzeliler için tek sosyalleşme ve eğlence aracı olduğuna dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte AA muhabirine konuşan Russel Johns, özellikle Gazzeli çocuklarla dayanışma için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Jonhs, “Biliyoruz ki sahiller Gazzelilerin günlük hayattan ve sık sık yaşanan saldırılardan uzaklaşabildikleri tek yer.” diye konuştu.

“Gazze ile yüz” etkinliğine katılan 79 yaşındaki Ann Hallam ise Gazze’nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olduğuna dikkati çekerek, “İnsan hakları, sağlık hakları ve varlıkları görmezden geliniyor.” dedi.

Ablukanın kaldırılması gerektiğini dile getiren Hallam, “Filistin halkı bize sabırlı olma konusunda ilham veriyor. Onlardan çok fazla güç alıyoruz, umarım onlar da bizden alır.” ifadesini kullandı.

Brighton dışında İngiltere’nin Hastings, Worthing, Eastbourne kentleri ile Kuzey İrlanda’nın Killyleagh kentinde de Gazze ile dayanışma için yüzme etkinliği düzenlendi.