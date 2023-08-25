İngiltere’de milyonluk kaza! Lüks otomobiller yola savruldu

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:32

İngiltere’nin Kent şehrinde otomobil taşıyan bir tırın devrildiği ihbarı alındı. Tırın kasa kısmının açılması sonucu dokuz lüks otomobil yola savruldu.

İngiltere’de Aston Martin, Lamborghini ve BMW gibi milyonlarca pound değerindeki dokuz lüks otomobili taşıyan tır devrildi. Kazada lüks otomobiller yola savruldu.

OTOMOBİLLER HASAR GÖRDÜ

Londra’nın doğusundaki Kent şehrinde meydana gelen kazada, tırın şoförü hafif şekilde yaralanırken Mercedes, Lamborghini, Aston Martin ve BMW gibi farklı markalardaki 9 otomobilde ciddi hasar oluştu.

YARIŞ PİSTİNDE KULLANILIYORLARDI

Öte yandan araçların, yarış pistinde sürüş deneyimi yaşamak isteyen kişiler tarafından kullanıldığını bildirildi.

Abdullah Teymur

Sondakika.com – Dünya



