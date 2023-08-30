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Irak’ın Süleymaniye kentindeki Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi

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Ağustos 30, 2023 19:39
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Son Güncelleme: 30.08.2023 22:40

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde bulunan Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı gerçekleştirildiği, can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli enerji şirketi Dana Gas’ın işlettiği Kormor Gaz Tesisine füze saldırısı düzenlendi.

Saldırılar sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kormor Gaz Tesisine geçen yıl Haziran ayında bir haftada üç kez füze saldırısı gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA
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