İran, BRICS’e Üyeliğinin Kabul Edilmesini Büyük Başarı Olarak Nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ülkesinin BRICS’e üye olarak kabul edilmesinin çok taraflılığı güçlendireceğini söyledi.

Abdullahiyan, İran’ın BRICS üyeliğine ilişkin X sosyal medya platformu hesabından açıklama yaptı.

İran’ın BRICS’e üyeliğinin kabul edilmesini “büyük başarı” olarak niteleyen Abdullahiyan, “İran’ın BRICS’e üyeliğinin kabul edilmesinin büyük başarısı, çok taraflılığın güçlendirilmesine ek olarak, dinamik diplomasinin uygulanmasında hükümetin hedeflerinin takip edilmesi ve diğer makro stratejilerinin geliştirilmesi için temel oluşturabilir.” ifadelerini kullandı.

BRICS, 6 yeni ülkeyi üyeliğe davet etti

İsmini üye ülkelerin İngilizcedeki adlarının baş harflerinden alan BRICS, üyeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in 2009’da düzenlenen ilk zirvede temellerini attığı topluluk, 2010’da Güney Afrika’nın katılımıyla son halini aldı.

BRICS İş Konseyinin raporuna göre, üye ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) 56 trilyon doları geçiyor ve küresel hasılanın yüzde 31,5’ini oluşturuyor. Buna göre bu oranın 2030’a gelindiğinde yüzde 50’ye ulaşması öngörülüyor.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi’nde bugün, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya’nın BRICS üyeliğine davet edildiği açıklanmıştı. Alınan bu kararla BRICS’e üye ülke sayısı 1 Ocak 2024’te 11’e yükselecek.