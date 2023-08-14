İran Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yakında Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi resmen ülkesine davet ettiğine ilişkin soru üzerine Kenani, “Bu ziyaretin tarihi henüz belirlenmedi. Tarih belirlendiğinde müsait bir zamanda ziyaret gerçekleşecektir.” dedi.

İki ülke ilişkilerinin gelişme sürecine girdiğini dile getiren Kenani, “İran Dışişleri Bakanı’nın Suudi Arabistan ziyareti yakın bir zamanda gerçekleşecektir. Bu ziyarette çeşitli konuların yanı sıra iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konusu görüşülecektir.” ifadelerini kullandı.

Bloke dövizin bir kısmı serbest bırakıldı

Yaptırımlar nedeniyle Tahran’ın ülke dışında bloke edilen döviz kaynakları hakkında konuşan Kenani, Japonya’da tutulan paranın bir kısmının İran’a getirildiğini aktardı.

ABD ile mahkum takası ve bloke dövizin serbest bırakılmasına dair uzlaşının nükleer anlaşmayla doğrudan bir irtibatı bulunmadığını dile getiren Kenani, ülkesinin nükleer anlaşma kapsamında yaptırımların kaldırılması konusunun takipçisi olacağını vurguladı.

İran ile Suudi Arabistan arasında ilişkileri normalleştirme süreci

Riyad ve Tahran, 7 yıl aradan sonra 10 Mart’ta Pekin’de Çinli yetkililerin aracılığıyla diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, mart ayında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman’ın gönderdiği mektupla İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a davet ettiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan da 6 Nisan’da Pekin’de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

İran, 23 Mayıs’ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Rıza Enayeti’nin Riyad Büyükelçisi olarak atandığını açıklamış ve Riyad Büyükelçiliğini 6 Haziran’da yeniden açmıştı.

Suudi Arabistan’ın İran’ın başkenti Tahran’daki büyükelçiliği de 6 Ağustos itibarıyla faaliyetlerine resmen başlamıştı.