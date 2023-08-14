İran, Hürmüz Boğazı’nda seyreden gemilere el koyma riskine karşı uyarıda bulundu

Hürmüz Boğazı’nda seyreden gemilere el konulmasını önlemek amacıyla İran kara sularından “mümkün olduğunca uzak durulması” konusunda uyarı yapıldı.

ABD’nin Orta Doğu’da görevli ve Bahreyn’de konuşlu Beşinci Filosunun Sözcüsü Timothy Hawkins, “Deniz araçları, İran kara sularından olabildiğince uzakta seyretmeleri konusunda uyarılıyor.” ifadesini kullandı.

Hawkins, ABD liderliğindeki Uluslararası Deniz Güvenliği Koalisyonunun “bölgede azaltılmak istenen gerilim nedeniyle (gemilerin) ele geçirilme riskini azaltmak için denizcileri uygun tedbirler konusunda bilgilendirdiğini” açıkladı.

Öte yandan, küresel özel deniz güvenliği firması Ambrey’den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Hürmüz Boğazı Misyonu’nun (EMASOH) “bilinmeyen bayraklı ticaret gemisine karşı Hürmüz Boğazı’nda 12 ila 72 saatte saldırı ihtimaline karşı uyarıda bulunduğu” bildirildi.

Açıklamada, daha önceki benzer uyarının ardından İranlı yetkililerin, ticari bir aracı “bahane üreterek” ele geçirdiği öne sürüldü.

Bu arada, İngiltere Deniz Ticaret Organizasyonunun (UKMTO) internet sitesinde de benzer uyarıda bulunuldu.

UKMTO’nun açıklamasında, Hürmüz Boğazı çevresindeki artan tehditlerden haberdar olunduğu kaydedilerek, “Geçiş yapan tüm araçların dikkatli olması ve şüpheli eylemleri UKMTO’ya bildirmesi tavsiye edilir.” ifadesi kullanıldı.

İran ile ABD arasındaki tanker krizleri

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran’a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satmaya çalışıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine “denizcilik kurallarına uymadığı” gerekçesiyle müdahale ediyor.

İran’a ait 800 bin varil petrol taşıyan Marshall Adaları bandıralı “Suez Rajan” tankeri, nisan sonlarında Afrika’nın güneyindeki sularda ABD donanması tarafından el konularak Texas kıyılarına çekilmişti.

İran da 27 Nisan’da Marshall Adaları bandıralı, Amerikan enerji şirketi Chevron tarafından işletilen “Advantage Sweet” adlı petrol tankerine Umman Körfezi’nde el koymuştu. İran ordusundan yapılan açıklamada, tankere İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı kararıyla “uluslararası denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle” el konulduğu belirtilmişti.

İran, 3 Mayıs’ta da “Niovi” adlı Panama bandıralı petrol tankerine Hürmüz Boğazı yakınlarında el koymuştu.

ABD güçleri, 5 Haziran’da İran donanmasının Umman Körfezi yakınlarında biri “Richmond Voyager” olmak üzere iki petrol tankerine ele geçirmek amacıyla ateş açtığını ve bu girişimin engellendiğini açıklamıştı.

İran ise Chevron tarafından işletilen “Richmond Voyager” adlı Bahamalar bandıralı petrol tankeri hakkında, Basra Körfezi’nde 7 kişiyi taşıyan İran gemisine çarpıp kaçtığı için yargı tarafından el koyma kararı verildiğini duyurmuştu.

ABD medyasında 3 Ağustos’ta yayımlanan haberde Pentagon’un, “İran’ın müdahalelerine karşı Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere silahlı denizciler ve deniz piyadeleri yerleştirmeye hazırlandığı” iddia edilmişti.