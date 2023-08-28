İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki silahlı grupların silahsızlandırılması konusunda anlaşma sağladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bağdat hükümetiyle, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırlarındaki “silahlı İran muhalifi grupların silahsızlandırılıp başka yerlere yerleştirilmesi” konusunda anlaştıklarını belirtti.
İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kenani düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme dair soruları yanıtladı.
Bağdat yönetimiyle yaptıkları anlaşmayla ilgili bilgi veren Kenani, “Anlaşmaya göre Irak hükümeti, 19 Eylül’e kadar, silahlı terör gruplarını silahsızlandırıp, yerlerinden çıkartarak belirlediği kamplara intikalini sağlayacaktır.” dedi.
Merkezi hükümetin ilgili kararı, IKBY’ye ilettiğini aktaran Kenani, söz konusu tarihin esnetilmeyeceğini kaydetti.
Kenani, “İran ve Irak hükümetleri arasındaki anlaşmanın tam olarak uygulanmasını bekliyoruz. Bu sürenin bitiminden sonra Irak’ın taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İran hükümeti, ülkenin güvenliğinin sağlanması doğrultusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek.” ifadelerini kullandı.
İran ve Irak’ın dostane ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Kenani, “Irak’ın kuzey bölgesinde silahlı terör gruplarının varlığı, ikili ilişkilerde bir kara noktadır. Irak hükümetinin bu kara noktayı ortadan kaldırmasını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
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