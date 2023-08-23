İran Meclisi Milletvekili: Hazar Denizi’nin suyu çekiliyor

İran Meclisi Milletvekili Kemal Alipur Honakdari, Hazar Denizi’nin, İran kıyılarında yaklaşık 100 ila 120 metre çekildiğini belirtti.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA’ya konuşan Honakdari konuya ilişkin bilgi verdi.

Honakdari, “Son yıllarda iklim değişikliği ve kuraklık tüm ülkeleri olduğu gibi İran’ı da etkiliyor. Hazar Denizi’nin İran kıyılarındaki suyu bazı bölgelerde 100 ila 120 metre çekildi.” dedi.

” Rusya’nın yaptığı barajlar suyun çekilmesine neden oldu” iddiası

Hazar Denizi’ndeki suyun çekilmesinin nedenlerinden birinin de Rusya’nın İdil (Volga) Nehri’ne yaptığı barajlar olduğunu savunan İranlı milletvekili, Hazar’a kıyısı bulunan ülkelerin sınır belirleme ve denizden payını alma çabasından önce su seviyesinin düşmesi konusunu ele almasının önemini vurguladı.

Honakdari, çiftçilerin tarımsal amaçlı su kullanımının da denizin çekilmesindeki bir başka faktör olduğuna işaret ederek, Hazar Denizi’ndeki suların çekilmesini “deniz ve çevre felaketi” şeklinde niteledi.

Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan’a kıyısı bulunan Hazar Denizi’nin besin kaynağı İdil Nehri, havzanın suyunun yaklaşık yüzde 85’ini sağlıyor.