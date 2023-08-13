İran Uzay Ajansı, Hazar Denizi’ndeki Su Seviyesinde Düşüş Uyarısı Yaptı

TAHRAN, 13 Ağustos (Xinhua) — İran Uzay Ajansı (ISA) Cumartesi günü, Hazar Denizi’nin su seviyesinde son yıllarda önemli bir düşüş olduğu uyarısında bulundu.

İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansının haberine göre, ISA Sözcüsü Hüseyin Dalirian, uydu görüntülerine dayanan ISA araştırmalarının, geçtiğimiz yıllarda, özellikle de son 24 ayda Hazar Denizi’nin kuzey kesiminde su seviyesinin düşmesi nedeniyle kıyı şeridinde ilerleme olduğunu, güney kesiminde ise çok az değişiklik olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Su seviyesindeki düşüşün ciddi ve önemli olduğunun altını çizen Dalirian, bu durumun önümüzdeki yıllarda denize kıyısı olan devletler için potansiyel çevresel zorluklar yaratabileceği konusunda uyardı.

Tasnim, Cuma günü İranlı çevre yetkilisi Mojtaba Zoljoudi’nin, Hazar Denizi’nin ekolojik dengesi doğal olarak sinüzoidal dalgalanmalar yaşarken, denizin su seviyesinin son yirmi yılda anormal derecede azaldığına ilişkin sözlerine yer verdi.

Zoljoudi, Hazar Denizi’nin su seviyesinin Mart 2023’e kadarki 12 aylık dönemde 26 santimetre, 1996’dan bu yana ise yaklaşık 2 metre azaldığını söyledi.

Tasnim’in haberine göre, Hazar Denizi’nin suyu, diğer doğal faktörlerin yanı sıra öncelikle Volga Nehri’nden denize akan suyun azalması nedeniyle son 30 yılın en düşük seviyesine ulaştı.

İran, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan’ın Hazar Denizi’ne kıyısı bulunuyor.