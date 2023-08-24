İran ve Azerbaycan, ortak sınır boyunca savunma işbirliğini genişletme sözü verdi

TAHRAN, 24 Ağustos (Xinhua) — İran ve Azerbaycan, ortak sınır boyunca güvenliği sağlamak üzere savunma işbirliğini genişletme sözü verdi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın Çarşamba günü bildirdiğine göre İran Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakıri Salı günü Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke işbirliği konusunda tamamen hazır olduğunu dile getirdi.

Bakıri, ortak sınırlarda sükunet ve güvenliğin, ancak komşu devletler arasındaki birlik ve dayanışmayla mümkün olabileceğini belirterek bölgeye yabancı müdahalenin gerilim ve tartışmaları artırmaktan başka bir işe yaramayacağını vurguladı.

“İki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği, iletişim ve etkileşimin artmasının” güzel bir gelişme olduğunu kaydeden Bakıri, “iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunmasını” umduğunu söyledi.

Bakıri ayrıca İran Silahlı Kuvvetleri’nin Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek ortak askeri komisyon toplantısına katılmaya tamamen hazır olduğunu açıkladı.

Hasanov ise ülkesinin, İran’la askeri ve savunma işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu, Azerbaycan’ın her zaman İran’ı dost ülke olarak gördüğünü ifade etti.

Azerbaycan, 27 Ocak’ta gerçekleştirilen ve bir misyon görevlisinin ölümüne, ikisinin ise yaralanmasına neden olan silahlı saldırı sonrası Tahran’daki büyükelçiliğini kapatmıştı. Bu olayın ardından İran’la Azerbaycan arasındaki ilişkiler kötüleşmeye başlamıştı.

IRNA’nın bildirdiğine göre buna karşın İran, son aylarda Azerbaycan’la ilişkileri “normal ve doğru” yola sokmak üzere diplomatik girişimleri artırdı ve bu bağlamda Azerbaycan büyükelçiliğine yönelik kanlı saldırı hakkında bir soruşturma başlattı.