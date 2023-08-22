İran’da Cinayet ve Uyuşturucuyla İlgili Suçlardan Hüküm Giyen 8 Kişi İdam Edildi

Son Güncelleme: 22.08.2023 10:49
İran’da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişinin idam edildiği bildirildi. Bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun sırasında bir kişiyi öldüren hükümlünün cezası infaz edildi. İran İnsan Hakları Örgütü, ülkenin farklı cezaevlerinde en az 7 mahkumun idam edildiğini duyurdu. İdam edilen mahkumların cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydikleri belirtildi.
İran’da cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giyen en az 8 kişinin idam edildiği bildirildi.
İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, 2009’da bir kuyumcuya yönelik silahlı soygun gerçekleştirdiği sırada bir kişiyi vurarak öldüren ve mahkeme tarafından idama mahkum edilen hükümlünün cezası bugün infaz edildi.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) de dün ülkenin farklı cezaevlerinde en az 7 mahkumun idam edildiğini duyurdu.
İdam edilen mahkumların cinayet ve uyuşturucuyla ilgili suçlardan hüküm giydiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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