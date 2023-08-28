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İran’da doğal gaz boru hattında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

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Ağustos 28, 2023 10:48
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Son Güncelleme: 28.08.2023 13:20

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesinde, doğal gaz boru hattındaki patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesinde, doğal gaz boru hattındaki patlama nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Tesnim Haber Ajansına konuşan Bender Hamir Kaymakanı Mir Haşim Hastar, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hastar, “Sabah saatlerinde Keşar bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama sonucunda yangın meydana geldi 1 kişi öldü” dedi.

Bölgede geniş güvenlik tedbirlerinin alındığını belirten İranlı yetkili, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA
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