İran’da doğal gaz rafinerisinde patlama: 2 ölü, 5 yaralı

Son Güncelleme: 24.08.2023 17:47

İran’ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serahs ilçesinde bulunan bir doğal gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni gaz sızıntısı olarak açıklandı. Yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve genel durumları iyi.

İran’ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde bir doğal gaz rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Rezevi Horasan Vali Yardımcısı Muhammed Zehdi, eyalete bağlı Serahs ilçesindeki bir rafineride gaz sızıntısı nedeniyle bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

İranlı yetkili, “Bu patlama sonucu ne yazık ki Serahs Hangiran Rafinerisi’nin 2 çalışanı hayatını kaybetti, yaralanan 5 kişi de hastaneye kaldırıldı ve genel durumları iyi.” dedi.

Rezevi Horasan eyaletine bağlı Serahs ilçesi, ülkenin doğusunda Türkmenistan sınırında yer alıyor.

Kaynak: AA



