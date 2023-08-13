İran’da Kum ve Toz Fırtınası: 733 Kişi Hastanelere Başvurdu

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle 733 kişi hastanelere başvurdu.
İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi duruma ilişkin bilgi verdi.
Muhibbi, “Kum ve toz fırtınası nedeniyle Sistan-Beluçistan’ın kuzeyinde yer alan Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde 3 günde 733 kişi hastanelere başvurdu. Bu kişilerden 58’i hastanelerde yatışı yapılarak tedavi edildi.” dedi.
Sistan-Beluçistan Meteoroloji Genel Müdürü Muhsin Haydari de havadaki toz miktarının artması nedeniyle görüş mesafesinin Zabul’da 3 kilometreye, Zehek’te 2 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.
Devlet kurumları tatil edildi
Sistan-Beluçistan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kum ve toz fırtınası nedeniyle bugün Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde devlet kurumları ve bankaların tatil edildiği duyuruldu.
Sistan-Beluçistan eyaletinde geçen ay da kum fırtınası nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere kaldırılmıştı.
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