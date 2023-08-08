İran’da Su Tüketimi Arttı, Baraj Doluluk Oranı Düştü

İran’da su tüketiminin artması nedeniyle ülke genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 53’e geriledi.
İran resmi ajansı IRNA’da, İran Su Bilgi ve Veri Merkezinin konuyla ilgili istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, ülke genelinde barajlardaki toplam su miktarı 23 Eylül 2022 ile 22 Temmuz 2023 itibarıyla 27 milyar 88 milyon metreküp olarak ölçüldü.
Son günlerde sıcak havanın da etkisiyle tüketimdeki artış nedeniyle yüzde 4 azalan su miktarı 26 milyar 300 milyon metreküpe geriledi.
Böylece barajlardaki doluluk oranının yüzde 57’den 53’e düştüğü açıklandı.
İran’da kuraklık ve yönetimin su kaynaklarını idare etmedeki yetersizliği, son yıllarda ülkenin bazı illerinde protestolara yol açmıştı.
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