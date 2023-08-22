İranlı muhabir Taliban tarafından gözaltına alındı

Son Güncelleme: 22.08.2023 11:52

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı için çalışan foto muhabiri Muhammed Hüseyin Velayeti, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban tarafından gözaltına alındı. Tesnim Haber Ajansı, Velayeti’nin İran’a dönüşünden önce Kabil Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Henüz gözaltı gerekçesi hakkında Taliban yetkililerinden bilgi alınamadı.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı için çalışan bir muhabirin Afganistan’ın başkenti Kabil’de Taliban tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, foto muhabiri Muhammed Hüseyin Velayeti’nin Kabil Havalimanı’nda İran’a hareketinden hemen önce Taliban güçleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Tesnim, 10 gün önce hava sınırlarından yasal yolla Afganistan’a girdiği belirtilen foto muhabirinin gözaltı gerekçesine dair Taliban yetkililerinden henüz bilgi alınamadığını aktardı.

Kaynak: AA



