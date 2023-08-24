ISESCO, Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına karşı girişim başlattı

İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunun (ISESCO), Avrupa ülkelerinde Kur’an-ı Kerim’in defaten yakılmasına karşı “anlamak için okuyun” temasıyla girişim başlattı.

ISESCO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fas’ın başkenti Rabat’ta çok sayıda akademisyen ve İslam üniversitesi rektörünün katılımıyla uluslararası konferans düzenlendi.

ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara karşı “Anlamak için okuyun” girişimi başlattıklarını duyurdu.

Girişimin, Kur’an-ı Kerim’in yakılması eylemleriyle mücadele için “olumlu” bir tepki olarak başlatıldığına işaret eden Malik, İslam’ın doğru bir şekilde anlatılması için ortak çalışmalarda bulunulması gerektiğini vurguladı.

Dünya İslam Birliği Genel Sekreteri Muhammed bin Abdulkerim el-İsa ise konferansta, “Özgürlükler kontrolsüz olamaz. İslam şeriatı hak ve özgürlükleri garanti altına almıştır. Cehalet, maddiyat, nefret ve ideolojiler, insanları faydasız işlere itmektedir.” ifadesini kullandı.

Mısır Müftüsü Şevki Allam da “Kur’an-ı Kerim’in, ahlak olmadan gelişim ve ilerlemenin anlamsız olacağı” üzerinde durduğunu kaydetti.

İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka’da son dönemde Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022’de Paskalya tatili boyunca İsveç’in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak’ta Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm’de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı’nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran’da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ateşe vermişti.

Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz’da İsveç parlamentosu önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm’ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos’ta polis korumasında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

Momika adlı kişi İran’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde yine polis korumasında Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırı düzenlemişti.