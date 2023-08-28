İspanya’da kaza geçiren kamyondaki boğalar trafiği tıkadı

Son Güncelleme: 28.08.2023 15:40

İspanya’nın Valensiya kentinde bir kamyonun kaza yapması sonucu kaçan boğalar, otoyolda trafiği tıkadı. İtfaiye ekipleri tarafından toplanan boğaların koşturmaları sosyal medyada paylaşıldı.

İspanya’nın doğusundaki Valensiya kentinin Bunol ilçesi yakınlarında A-3 otoyolu üzerinde kaza geçiren bir kamyonun kasasından kaçarak otoyola yayılan boğalar trafiği tıkadı.

Trafik Genel Müdürlüğünden verilen bilgilerde ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, içinde 40 kadar boğanın olduğu bir kamyon A-3 otoyolunun 320. kilometresinde, Bunol girişi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından kamyonun kasasından kaçan bazı boğalar araçların arasında otoyol üzerinde koşturmaya başladı.

Bir süre trafiğe kapalı tutulan otoyoldaki boğalar, bölgeye gönderilen itfaiye yetkililerinin çalışmalarıyla otoyoldan toplandı.

Boğaların koşturmaları, araçları içinde bekleyen bazı İspanyollar tarafından cep telefonundan görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA



