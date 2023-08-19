İsrail askeriyle Filistinliler arasında çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde İsrail askeriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin fırlattığı göz yaşartıcı gaz fişeklerinin bir kişinin yüzüne ve iki kişinin de ayaklarına isabet etmesi sonucu yaralanan 3 kişinin, sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Ayağından yaralananlardan birinin olayları takip eden foto muhabiri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, atılan göz yaşartıcı gazdan dolayı solunum yollarından rahatsız olan 109 kişinin de alanda tedavi edildiği ifade edildi.

Söz konusu arama operasyonları çerçevesinde İsrail ordusu, Nablus kenti çevresini sıkı güvenlik çemberi altına aldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Huvvara ve Beyta beldelerinde yürütülen arama operasyonlarında 3 Filistinli gencin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan Bölge Eğitim Müdürlüğü yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun yürüttüğü saldırılardan dolayı, Huvvara beldesinde eğitime pazar günü ara verildiğini duyurdu.

Nablus’taki Huvvara beldesinde dün düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrailli yerleşimcinin öldürülmesinin ardından İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama başlatıldığı aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ölen kişilerin 29 ve 60 yaşlarında iki erkek olduğunu belirtirken, İsrail resmi yayın kuruluşu KAN ise ölen İsraillilerin bir araba yıkama servisindeyken çevreden geçen bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.