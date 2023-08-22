İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

Son Güncelleme: 23.08.2023 00:40

İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Burka köyüne saldırdı. Yerleşimciler, Nablus-Cenin yolundaki Filistinlilere ait araçlara taşla saldırırken, Burka köyünde vatandaşların evlerine silahlı saldırıda bulundu. İsrail ordusu güçleri gaz bombası, ses bombası ve gerçek mermi kullandı. Saldırıda bir Filistinli yaralanırken, 30 Filistinli gazdan etkilendi. Burka köyü, yasa dışı Homeş yerleşimine yakın olması nedeniyle yerleşimcilerin saldırısına maruz kalıyor. İsrail hükümeti, Batı Şeria’da Homeş dahil dört bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası’nın ilgili maddelerini iptal etmişti. Birleşmiş Milletlerin İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, yılın ilk 6 ayında Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığı 591 olaydan 149’unun Filistinlilerin yaralanması veya ölümüyle sonuçlandığını bildirmişti. İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Yahudi yerleşim birimleri uluslararası kanunlar nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.

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Kaynak: AA



