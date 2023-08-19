İsrail askerlerinin baskınında yaralanan Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli Muhammed Ebu Asab yaşamını yitirdi.
Filistin devlet televizyonunda yayımlanan haberde Ebu Asab’ın İsrail askerlerinin Balata Mülteci Kampı’na dün yaptığı baskında yaralandıktan sonra kentteki En-Necah Hastanesi’ne nakledildiği belirtildi.
İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Ebu Asab’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.
Filistin Kızılayı’ndan dün yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine yaptığı baskınlarda 11 Filistinliyi yaraladığı ifade edilmişti.
İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs’te de 15 yaşında Filistinli bir çocuk ağır yaralanmıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.
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