İsrail, Etiyopya’da çatışmaların şiddetlendiği bölgeden vatandaşlarını tahliye etti

İsrail’in Etiyopya’da ordu ile yerel milisler arasında çatışmaların şiddetlendiği Amhara bölgesinden 13 vatandaşını tahliye ettiği belirtildi.

İsrailli PassportCard sigorta ile Magnus Uluslararası Arama ve Kurtarma şirketi, İsrail Dışişleri Bakanlığının girişimleri ve Etiyopya yerel yönetimleriyle koordineli olarak bir tahliye operasyonu gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İki şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Amhara bölgesinin Dabarik kentindeki 13 İsrailli ve diğer 7 yabancı uyruklu kişi, kuzeydeki Tigray Bölgesi’nin Şire kentine tahliye edildi. Bu kişiler daha sonra başkent Addis Ababa’ya nakledildi.

İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer, hafta başında, Amhara bölgesindeki çatışmalar nedeniyle İsrail’in Etiyopya’daki olağanüstü hali yakından takip ettiğini bildirmişti.

Etiyopya’daki çatışmalar

Etiyopya’da federal hükümet, Kasım 2022’de Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile barış anlaşması imzaladı ve bölgedeki tüm örgütleri silahsızlandırmaya başladı. Ancak federal hükümetin talimatlarına uymayan ve “Fano” adını taşıyan milisler, silah bırakmayı reddederek orduyla çatışmaya girdi.

Federal hükümet, Amhara bölgesinde ordu ile yerel milisler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine 4 Ağustos’ta olağanüstü hal ilan etmişti.

İsrail’in Etiyopya’daki tahliye operasyonları

İsrail’deki Etiyopya asıllı Yahudilerin sayısı 140 bini geçiyor. Uzun yıllar dışa kapalı şekilde yaşayan Etiyopyalı Yahudiler, İsrail dini otoriteleri tarafından geç bir dönemde tanındı.

Tel Aviv yönetimi, bölgede baş gösteren kuraklık nedeniyle kırılma noktasına gelmiş Etiyopya’daki Yahudileri İsrail’e taşımak için Kasım 1984’te “Hz. Musa Operasyonu” adıyla büyük bir tahliye gerçekleştirdi. İki hafta süren operasyonda yaklaşık 8 bin Yahudi uçaklarla İsrail’e getirildi. 800 kadarı da ABD tarafından 1985’te “Hz. Yuşa Operasyonu” adı altında İsrail’e nakledildi. “Hz. Süleyman Operasyonu” adıyla 1991’de gerçekleştirilen üçüncü toplu tahliyede ise 34 uçakla 14 bin 500 Etiyopyalı İsrail’e getirildi.