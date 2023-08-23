İsrail Güçleri Batı Şeria’da 21 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:58
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Filistinliler arasında daha önce serbest bırakılan tutukluların da olduğu belirtildi. Tulkerem kentinde çıkan olaylarda bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandıktan sonra gözaltına alındı. İsrail henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde Cenin, Nablus, Tulkerem, Ramallah ve El-Halil’de gözaltına alınan 21 Filistinliden bazılarının daha önce serbest bırakılan tutuklulardan olduğu ifade edildi.
Tulkerem kentinde çıkan olaylarda Enver İsam Adil Abdulgani’nin gerçek mermiyle yaralandıktan sonra gözaltına alındığı kaydedildi.
İsrail tarafından henüz açıklama yapılmadı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Kaynak: AA
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