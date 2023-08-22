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İsrail Güçleri Batı Şeria’da 47 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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Ağustos 22, 2023 08:11
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Son Güncelleme: 22.08.2023 11:08

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 47 Filistinliyi gözaltına aldı. Ramallah başta olmak üzere farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 Filistinli Ramallah’ın kuzeybatısındaki bir beldeye düzenlenen baskında, 12 Filistinli El Halil’de, 6 Filistinli Kalkilya’da, 5 Filistinli Nablus’ta, 4 Filistinli Cenin’de, 3 Filistinli Tulkerem’de ve 1 Filistinli de Selfit’te gözaltına alındı. İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 47 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan habere göre, İsrail güçleri Ramallah başta olmak üzere Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde geniş çaplı gözaltı operasyonları düzenledi.

Ramallah’ın kuzeybatısındaki bir beldeye düzenlenen baskında 16 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail güçleri El Halil’de 12, Kalkilya’da 6, Nablus’ta 5, Cenin’de 4, Tulkerem’de 3 ve Selfit’te de bir Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: AA
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