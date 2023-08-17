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İsrail Güçleri Cenin’de Bir Filistinliyi Öldürdü

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Ağustos 17, 2023 05:44
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İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İşgal güçlerinin Cenin’e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni (32) hayatını kaybetti.” ifadesi kullanıldı.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin’e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Cenin’in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını anlattı.
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