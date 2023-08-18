İsrail Güçleri Filistinlilere Müdahale Etti: 11 Yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 11 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Filistinliler her hafta olduğu gibi cuma namazı çıkışında İsrail’in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi faaliyetlerini protesto etti.
Bu haftaki gösterilerin adresi Nablus’a bağlı Beyt Decen ve Karyut ile Kalkilya’nın doğusundaki Kefr Kaddum oldu.
İsrail güçleri, Filistinlileri gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştı.
Kefr Kaddum’daki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad Şitivi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Kefr Kaddum’daki göstericilere plastik mermiyle müdahalesinde 10 Filistinlinin yaralandığını, onlarcasının da göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini ifade etti.
Nablus’un güneyindeki Karyut beldesinde ise gösteriler sırasında, İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında arbede yaşandı. Olayda Yahudi yerleşimcilerden birinin ateş açması sonucu 1 Filistinli yaralandı.
Beyt Decen’de ise aralarında bir gazetecinin de bulunduğu onlarca Filistinli göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Filistinliler, Batı Şeria’nın farklı noktalarında her hafta yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenliyor. İsrail güçleri bu gösterilere güç kullanarak müdahale ediyor.
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