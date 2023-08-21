İsrail işçisi Golan Tepelerinde mayın patlaması sonucu yaralandı

Son Güncelleme: 21.08.2023 14:14

İsrail ordusuna bağlı çalışan bir işçi, Golan Tepelerinde mühendislik aracının mayına çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. İsrail, 1967’den bu yana Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni işgal altında tutuyor.

İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinde, İsrail ordusuna bağlı çalışan bir işçinin mayın patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’da yayımlanan habere göre, Golan Tepelerindeki çalışma sırasında mühendislik aracının mayına çarpması sonucu patlama gerçekleşti.

Mayın patlaması sonucu, İsrail ordusu için çalışan sivil bir işçinin “hafif bir şekilde yaralandığı” aktarıldı.

İsrail ordusu da “bölgede çalışmalar yapan ve mayın tarlasına giren bir mühendislik aracının mayına çarpmasıyla hasar gördüğünü” duyurdu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA



