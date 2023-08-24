İsrail, Kudüs’te Filistinli aileye ait evi yıktı

İsrail, işgal altındaki Kudüs’te yaşayan Filistinli bir aileye evini kendi elleriyle yıktırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA’da yer alan haberde, Doğu Kudüs’ün güneyindeki Sur Bahir beldesinde Filistinli aileye ait evin “ruhsatsız” olduğu gerekçesiyle İsrail makamlarınca yıkım kararı verdiği belirtildi.

İsrail güçlerinin söz konusu yıkımı, zorla ev sahibi Eymen Debeş’e yaptırdığ aktarılan haberde, Debeş’in de İsrail’in mali cezalarına maruz kalmamak için bunu yapmak zorunda kaldığı ifade edildi.

İsrail’in Doğu Kudüs’teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967’den bu yana Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını belirtiyor.

İsrail’e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu “İsrail’in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası” şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.