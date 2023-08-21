İsrail Ordusu, Mescid-i Aksa’nın Kundaklanmasının Yıl Dönümünde Filistinlilere Müdahale Etti

İsrail ordusunun, Mescid-i Aksa’nın 54 yıl önce Avustralyalı bir Yahudi tarafından kundaklanmasının yıl dönümünde Gazze Şeridi’nde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi’nin sınır hattında toplanan onlarca Filistinli, fanatik bir Yahudinin 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’yı ateşe vermesinin yıl dönümünde kutsal mabede yönelik halen de devam eden ihlalleri protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sınır bölgesinde toplanan İsrail askerleri de Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa fotoğraflarıyla gösteri düzenleyen gençlere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalede bulundu.

İsrail’in attığı göz yaşartıcı gaz bombaları sonucu boğulma tehlikesi geçiren Filistinlilere sağlık ekiplerince ilk yardım müdahalesinde bulunuldu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun göstericilere müdahalesi sonucu 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılar arasında bir gazetecinin de olduğu kaydedildi.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’ya girerek Kıble Camisi’nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini ateşe vermişti.