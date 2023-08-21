İsrail, Şam’daki Askeri Noktalara Füze Saldırısı Gerçekleştirdi

Son Güncelleme: 22.08.2023 00:39

İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Suriye yönetiminin haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri tarafından Golan Tepeleri’nden füzelerle hedef alınan askeri noktalarda bir asker yaralandı ve maddi zarar oluştu. Şam’ın çevresinde Suriye ordusu, İran destekli terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemektedir.

İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’da bazı askeri noktalara füze saldırısı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suriye’de yönetiminin haber ajansı SANA’nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, yerel saatle 23.05’te Şam’daki bazı askeri noktaların, Golan Tepeleri’ndeki İsrail güçlerince füzelerle hedef alındığı iddia edildi.

Haberde “Füze saldırısında bir asker yaralandı. Maddi zarar oluştu.” ifadeleri kullanıldı.?

Şam’ın çevresinde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.?

İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA



