– İsrail’de sanayi sitesinde şiddetli patlama: 3 yaralı
TEL AVİV – İsrail’in Ramat Hasharon kentindeki sanayi sitesinde meydana gelen şiddetli patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama anı kameralara yansıdı.
İsrail’in merkez bölgesindeki Ramat Hasharon’da bir sanayi sitesindeki fabrikada gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, 1’i ağır olmak üzere 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi, patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Patlama anı kamerada
Sanayi sitesinin yakınından geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, patlamayla birlikte gökyüzünün aydınlandığı görüldü.
Söz konusu patlama, son 2,5 ay içinde bölgede meydana gelen 3’üncü patlama oldu. Nedeni henüz bilinmeyen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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