İsrail’deki Roma dönemine ait su yolunun kemerleri çöktü

Son Güncelleme: 21.08.2023 13:21
İsrail’in Caesarea kentinde bulunan Roma dönemine ait ünlü antik kemerli su yolunun bir bölümü çöktü. İnşa tarihi yaklaşık 1900 yıl öncesine dayanan su yolunun çöken kısmı, İmparator Hadrian döneminde yapılmıştır.
CAESAREA, 21 Ağustos (Xinhua) — İsrail’in Caesarea kentindeki bir sahilde Roma dönemine ait kemerli su yolunun çöken kemeri görülüyor, 20 Ağustos 2023.
Caesarea’daki bir sahilde bulunan Roma dönemine ait ünlü antik kemerli su yolunun bir bölümü Cuma sabahı erken saatlerde çöktü. İsrail Eski Eserler Kurumu, çöken bölümün yaklaşık 1900 yıl önce İmparator Hadrian zamanında inşa edildiğini belirtti. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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