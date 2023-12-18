İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Şeb-i Arus için gittikleri Konya’daki bir otelde odayla ilgili sorun yaşayınca konuyla ilgili üniversitenin sitesinden bir açıklama yayınlattırdı. Bu durum tepki çekince açıklama siteden kaldırıldı.
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
DÜNYA18 Aralık 2023
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