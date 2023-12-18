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İstanbul Üniversitesi Rektörü kaldığı oteli beğenmeyince, resmi siteden açıklama yaptırdı! Tepki yağınca sildiler

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Aralık 18, 2023 06:29
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İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Şeb-i Arus için gittikleri Konya’daki bir otelde odayla ilgili sorun yaşayınca konuyla ilgili üniversitenin sitesinden bir açıklama yayınlattırdı. Bu durum tepki çekince açıklama siteden kaldırıldı.
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