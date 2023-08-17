İstanbul’da Tarihi Eser Operasyonunda Çok Sayıda Sikke ve Altın Ele Geçirildi

İSTANBUL’da jandarma ekipleri, farklı tarihlerde düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında çok sayıda sikke, altın, bronz ele geçirdi. Bir araçta yapılan aramada ise timsah başı ve derisi yakalandı. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollarla ele geçirdikleri tarihi eserlere müşteri arayan kişiler olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla şüphelileri tespit eden ekipler, şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan’da bulunan evlerinde ve araçlarında sakladıklarını belirledi. Ekipler bunun üzerine çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Yakın fiziki takibe devam eden jandarma ekipleri, tarihi eserleri satma hazırlığında olan şüphelilere operasyon düzenledi. Şüphelileri üzerlerinden çıkan çok sayıda Roma dönemine ait obje ile metro çıkışında yakalandı.

Ekipler, takip ettikleri 2 kişinin özel bir araçla İstanbul Havalimanı istikametine gittiğinin fark edince bir operasyon da buraya düzenlendi. Şüphelilerin kullandığı aracı durduran ekipler, şüphelilerin üstünü ve araçlarını aradı. Aramalarda bin 204 Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait sikke, 18 adet altın ve bronz takı, 2 adet madalyon, 4 adet ok ucu, 151 adet obje, 4 adet heykel, timsah başı ve derisi ile 37 adet Myanmar/Beikthano dönemine ait sikke ele geçirildi. Ele geçirilen İstanbul Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, operasyonlarda yakalanan 11 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.